Ο πάπας Λέων προσκλήθηκε στο “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ

Ο πάπας Λέων είναι μεταξύ των ηγετών που προσκλήθηκαν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ο «υπουργός Εξωτερικών» του Βατικανού.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας, που επικρίνει ορισμένες από τις πολιτικές του Τραμπ, εξετάζει την πρόσκληση, πρόσθεσε.

«Ο πάπας έλαβε πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που απαιτεί κάποια σκέψη προτού να δώσουμε μια απάντηση», είπε ο Παρολίν σε δημοσιογράφους.

Το Συμβούλιο είχε ως αρχικό σκοπό να ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όμως ο Τραμπ δηλώνει τώρα ότι ο σκοπός του θα είναι ευρύτερος και θα επιλύει συγκρούσεις παγκοσμίως. Κάποιες χώρες, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, δέχτηκαν την πρόσκληση, όμως άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις και διπλωμάτες λένε ότι θα μπορούσε να πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης 1,4 δισεκ. Καθολικών σε όλον τον κόσμο, σπανίως συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια. Το Βατικανό διαθέτει μια μεγάλη διπλωματική υπηρεσία και είναι μόνιμος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας συχνά σε δημόσιες συζητήσεις.