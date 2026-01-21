Αύριο στο Νταβός ο Μητσοτάκης λόγω κακοκαιρίας – Κανένας ευρωπαίος ηγέτης δεν υπογράφει την πρόσκληση Τραμπ για το “Συμβούλιο Ειρήνης”

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Νταβός όπου συνεχίζεται η όξυνση των εντάσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί ενδεχομένως αύριο (22/1) στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει την Ελλάδα από το πρωί της Τετάρτης (21/1). Η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ και όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι να μην υπογράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες -μαζί και η Ελλάδα- για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης που στήνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοναδική εξαίρεση η Ουγγαρία του Βίκτωρ Ορμπαν που έχει πει ήδη το «ναι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχικά, ο προγραμματισμός ανέφερε πως ο πρωθυπουργός θα βρίσκονταν στο Νταβός μέχρι την Παρασκευή, ωστόσο η σύγκληση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για το θέμα της Γροιλανδίας, ανατρέπει τον προγραμματισμό αυτό.

«Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου», ανέφερε σχετικά ο πρωθυπουργός χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και πρόσθεσε: «Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά».

Νταβός: Πόρτα Μερτς στον Τραμπ για το “Συμβούλιο Ειρήνης”

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν θα παρευρεθεί στην προγραμματισμένη για αύριο στο Νταβός υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» που εξήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πρέπει να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, αποφεύγοντας ωστόσο να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν τελικά το Βερολίνο θα αποδεχθεί την πρόταση και η Γερμανία θα ενταχθεί στο Συμβούλιο. «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», δήλωσε από την Κένυα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την πρόσκληση. Αυτό που μας καθοδηγεί στην αξιολόγησή της είναι ότι στοχεύει στην υπηρεσία της ειρήνης, κάτι που συμμεριζόμαστε. Επιθυμούμε ιδιαιτέρως να συνεισφέρουμε για το οριστικό τέλος της διένεξης στην Γάζα. Εξετάζουμε αυτό εγχείρημα, του Συμβουλίου Ειρήνης αναλόγως και εν ευθέτω χρόνο θα ενεργήσουμε κατάλληλα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ και περιορίστηκε να αναφέρει ότι το πρόγραμμα του καγκελάριου δεν επιτρέπει την παρουσία του στην τελετή υπογραφής, καθώς πρέπει να αναχωρήσει από το Νταβός αύριο το πρωί αμέσως μετά την ομιλία του, για να μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου έχει προγραμματίσει επιμέρους επαφές ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ για την Γροιλανδία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πάντως, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κένυα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου για τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης». «Έχουμε συμβούλιο ειρήνης και αυτό είναι τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερος. Ο υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει ακόμη αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το νέο όργανο. «Τα ερωτήματά μας παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα, αλλά θα τα συζητήσουμε σε εποικοδομητικό διάλογο. Στο μεταξύ η Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για την διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», πρόσθεσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ από το Ναϊρόμπι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προκάτοχός του και σημερινή πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Αναλένα Μπέρμποκ απέρριψε ευθέως την ιδέα ανάθεσης διεθνών καθηκόντων στο «Συμβούλιο Ειρήνης», υπογραμμίζοντας ότι αυτό ακριβώς είναι το καθήκον του ΟΗΕ. Σε συνέντευξή της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, διευκρίνισε επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε δώσει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» μια νομικά δεσμευτική εντολή με σαφώς προσδιορισμένο καθήκον, να ενεργεί σε προσωρινή βάση στη σύγκρουση στη Γάζα.

Φον ντερ Λάιεν: Υποσχέθηκε ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση στις απειλές του Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ισχυρή απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον εκβιαστικών δασμών κατά των ευρωπαϊκών χωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε.

Ειδικά για τη Γροιλανδία, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και προειδοποίησε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών με τους οποίους απειλεί ο Τραμπ είναι λάθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Καρφιά» Μακρόν προς Τραμπ από το Νταβός: «Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες (20/1) ότι προτιμά τον «σεβασμό αντί για τους νταήδες» και «το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, που ακούστηκε ως απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα πως το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας «αποδυναμωμένος θεσμός» στο πλαίσιο του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του θέλει να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι θέλει να καταστήσει την G7, της οποίας η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο» και για «συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στο «δίκαιο του ισχυρότερου», λέγοντας πως είναι αποστομωτικό το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του «μέσου κατά του καταναγκασμού» του εναντίον των ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε σεβασμό από τους νταήδες», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, μιλώντας στα αγγλικά. «Προτιμούμε την επιστήμη αντί για (τις θεωρίες συνωμοσίας) και προτιμούμε το κράτος δικαίου αντί για τη βαρβαρότητα».

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιεξαναγκασμού, τον οποίο χαρακτήρισε «μπαζούκα» σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.