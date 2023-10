Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε κάλεσμα στην αντιπολίτευση για συγκρότηση «κυβέρνησης εθνικής ενότητας», υπενθυμίζοντας τον Πόλεμο των Έξι Ημερών (1967).

Χαρακτηρίζοντας την ενότητα «ύψιστο καθήκον», είπε πως «ο λαός είναι ενωμένος και οι ηγέτες πρέπει επίσης να είναι ενωμένοι». «Καλώ τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να συγκροτήσουν άμεσα κυβέρνηση εθνικής ενότητας», τόνισε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

❗️ "Israel is launching a massive attack never seen before." Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu made an important statement.



Here is the main points:



🔹 They wanted war, they will get war

🔹 We have always known what Hamas is. Now the world knows. Hamas is ISIS.

🔹 The… pic.twitter.com/yeb3PdSFc1 — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2023

Παρομοίασε τη Χαμάς με το ISIS

Οι θηριωδίες που διέπραξε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ αντικατοπτρίζουν εκείνες της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, επεσήμανε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, περιγράφοντας εκτελέσεις γυναικόπαιδων σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

«Ανέκαθεν γνωρίζαμε ποια είναι η Χαμάς. Τώρα όλος ο κόσμος γνωρίζει. Η Χαμάς είναι Ισλαμικό Κράτος. Και θα την νικήσουμε όπως ο πεφωτισμένος κόσμος νίκησε το Ισλαμικό Κράτος. Αυτός ο απαίσιος εχθρός ήθελε πόλεμο και πόλεμο θα έχει», διεμήνυσε.

Διαβεβαίωσε πως όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει, οι εχθροί του εβραϊκού κράτους θα συνειδητοποιήσουν πως «ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ». Αυτό που θα πάθουν θα τους συνετίσει «για πολλές γενιές», υποστήριξε.

Καταλήγοντας, διέψευσε τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ηλεκτρονική έκδοση της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth (Ynet) ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αιγύπτου είχαν προειδοποιήσει το Ισραήλ για επικείμενη απειλή από τη Λωρίδα της Γάζας.

Προμηνύεται σκληρή απάντηση Ισραήλ στη Χαμάς

Νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, και έγραψε: «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει».

התחלנו. ישראל תנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/tCwDLXkyaY — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Νετανιάχου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή (8/10) ο Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρέπει να μπούμε μέσα με χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας» φέρεται να είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, όπως μεταδίδει η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Το μήνυμα του Νετανιάχου δείχνει τον δρόμο και την απάντηση της χώρας του στην επίθεση της Χαμάς.

#BREAKING : According to Israeli sources, Israeli Prime Minister Netanyahu told U.S. President Biden in their latest phone call, "Israel has to enter Gaza." — EHA News (@eha_news) October 9, 2023

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει κινητοποιήσει 300.000 εφέδρους στρατιώτες για μια πιθανή χερσαία επίθεση στη Γάζα.

Διατεθειμένη για ανακωχή η Χαμάς

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή ανακωχή με το Ισραήλ, αφού «πέτυχε τους στόχους της».

Ερωτηθείς αν η ισλαμιστική οργάνωση είναι πρόθυμη να συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, ο Μούσα Άμπου Μαρζούκ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή «σε κάτι τέτοιο» και «σε κάθε πολιτικό διάλογο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

On Saturday, Hamas brutally massacred over 700 Israelis.



The @IAFsite is conducting one of the largest air strikes ever against Hamas in Gaza to degrade and destroy their ability to terrorize the people of Israel.



Hamas launched a war. We will restore security to our country. — Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023

«Ισοπεδώνεται» η Γάζα

Γιγαντώνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ, με την κυβέρνηση της χώρας να προχωρά σε πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Γιοάβ Γκαλάντ, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, είπε «Αρχίζουμε την πλήρη πολιορκία της Γάζας. Ούτε ηλεκτρικό, ούτε τρόφιμα, ούτε νερό,ούτε καύσιμα – όλα κλείνουν. Κάνουμε πόλεμο με κτήνη και θα φράσουμε ανάλογα».

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι τραγική, αφού η περιοχή «φλέγεται» κυριολεκτικά.

Να πρυτανεύσει η λογική μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ζητούν Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε σήμερα τον ΟΗΕ να παρέμβει αμέσως για να αποτρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή λόγω της “συνεχιζόμενης ισραηλινής επίθεσης, ειδικά στην Γάζα”, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τόνισε στον Παλαιστίνιο πρόεδρο ότι η χώρα του θα συνεχίσει την υποστήριξή της προς τους Παλαιστίνιους, θα σταθεί στο πλευρό τους και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της σταθερότητας στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Την ίδια ώρα, στο Κάιρο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας συμφώνησαν ότι πρέπει να πρυτανεύσει η “φωνή της λογικής” στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Ο Σίσι και ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που συζήτησαν τις εξελίξεις στη σύγκρουση σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, συμφώνησαν ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

