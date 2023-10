Ο πόλεμος στο Ισραήλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τη λωρίδα της Γάζας να «σφυροκοπείται» ακατάπαυστα, τη στιγμή που η Χαμάς συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι ώρες είναι δραματικές στη Μέση Ανατολή, όπου από το Σάββατο υπάρχουν πάνω από 800 νεκροί Ισραηλινοί και 560 Παλαιστίνιοι.

Η ισραηλινή αεροπορία ανήρτησε βίντεο στο οποίο ολόκληρα κτίρια «πέφτουν» σαν τραπουλόχαρτα έπειτα από βομβαρδισμό. Οικοδομικά τετράγωνα αφανίζονται από τα χτυπήματα, σε πόλεις εντός της Λωρίδας της Γάζας όπως οι Μπέιτ Χανόν, Σατζάγια, Αλ Φουρκάν και Ριμάλ.

IAF strikes in recent hours in Beit Hanoun, Sajaiya, El-Furqan and Rimal in the Gaza Strip.



We will continue to fight Hamas terrorists as long as necessary for the sake of the residents of the State of Israel. pic.twitter.com/zIT5bB1wd6 — Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023

Μόνο τις τελευταίες τρεις ώρες 130 στόχοι δέχθηκαν επίθεση από αεροπλάνα, αναφέρει μάλιστα η ισραηλινή αεροπορία, την ώρα που ο στρατός ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση στον θύλακα.

מטוסי חיל האוויר מבצעים לאורך כל היממה האחרונה תקיפות נרחבות לאורכה ולרוחבה של רצועת עזה וממיטים הרס וחורבן על מחבלי חמאס. רק בשלוש השעות האחרונות נתקפו כ-130 מטרות באמצעות עשרות מטוסים. מוקדי התקיפה: בית חאנון, סג׳עיה, אל פורקן ורימאל. pic.twitter.com/eoLP79uX9F — Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023

Τηλεφώνημα Νετανιάχου σε Μπάιντεν: «Πρέπει να μπούμε στη Γάζα»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή (8/10) ο Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρέπει να μπούμε μέσα με χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας» φέρεται να είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, όπως μεταδίδει η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Το μήνυμα του Νετανιάχου δείχνει τον δρόμο και την απάντηση της χώρας του στην επίθεση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει κινητοποιήσει 300.000 εφέδρους στρατιώτες για μια πιθανή χερσαία επίθεση στη Γάζα.

#BREAKING : According to Israeli sources, Israeli Prime Minister Netanyahu told U.S. President Biden in their latest phone call, "Israel has to enter Gaza." — EHA News (@eha_news) October 9, 2023

«Πρέπει να μπούμε. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τώρα», ήταν τα λόγια του Νετανιάχου στον Αμερικανό πρόεδρο.

Κοινοποιώντας βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, ο Νετανιάχου έγραψε σε ανάρτησή του: «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει».

התחלנו. ישראל תנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/tCwDLXkyaY — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Η απάντησή μας «θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή»

Όπως δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα (9/10), η απάντηση του Ισραήλ στην άνευ προηγουμένου επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων από τη Λωρίδα της Γάζας “θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with southern local and regional council heads:

"We are in the midst of a campaign. I know that you have undergone a difficult and terrible ordeal. What Hamas will experience will be difficult and terrible. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2023

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνομίλησε με δημάρχους μεθοριακών πόλεων του νότιου Ισραήλ που επλήγησαν από την επίθεση η οποία ξεκίνησε προχθές, Σάββατο (7/10). Μέρος όσων είπε ο Νετανιάχου, ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, όπως φαίνεται και στο παραπάνω tweet από τον επίσημο λογαριασμό του στο X (Twitter).

Δείτε LIVE εικόνα από τη Γάζα

Ειδήσεις σήμερα:

Ποια έξοδος της Αττικής Οδού κλείνει το βράδυ

Ο Παράδεισος των κυριών – Δευτέρα (9/10): O Φώτης εμφανίζεται με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο απ’ ότι τον έχουμε συνηθίσει