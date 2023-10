Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προέβη σε διάγγελμα το βράδυ της Δευτέρας (09/10) και υπογράμμισε πως η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς για να διασφαλίσει την ύπαρξή της.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι θηριωδίες που έχει διαπράξει η Χαμάς θυμίζουν εκείνες του ISIS.

Το διάγγελμα ήρθε λίγο μετά τη δήλωση υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς ότι η οργάνωση είναι ανοικτή σε συνομιλίες για εκεχειρία με το Ισραήλ.

«Τα χτυπήματα κατά της Χαμάς μόλις ξεκίνησαν» είπε, επισημαίνοντας για ακόμα μία φορά πως τα αντίποινα στις επιθέσεις της θα γίνονταν άμεσα πράξη.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου έκανε εκ νέου έκκληση στους ηγέτες της αντιπολίτευσης για άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

«Σκοπός μας είναι η ενότητα της χώρας. Είμαστε όλοι ενωμένοι αυτή τη στιγμή», είπε.

«Σε οποιοδήποτε μέρος επιχειρεί η Χαμάς θα μετατραπεί σε ερείπια. Αυτό συμβαίνει ήδη και θα συνεχίσει να συμβαίνει».

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το Ισραήλ με κάθε τρόπο και οι εχθροί του Ισραήλ καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό», είπε αναφορικά με τη στάση της Δύσης. «Όλοι οι εχθροί μας γνωρίζουν ότι ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ. Αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες θα μείνει στην ιστορία».

Νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, και έγραψε: «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει».

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή (8/10) ο Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Πρέπει να μπούμε μέσα με χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας» φέρεται να είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, όπως μεταδίδει η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Το μήνυμα του Νετανιάχου δείχνει τον δρόμο και την απάντηση της χώρας του στην επίθεση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει κινητοποιήσει 300.000 εφέδρους στρατιώτες για μια πιθανή χερσαία επίθεση στη Γάζα.

