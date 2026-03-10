Ο Μακρόν έψαλε με ναύτες τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας πάνω στο αεροπλανοφόρο “Σαρλ Ντε Γκωλ” (βίντεο)

Στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», ανοιχτά της Κρήτης, επιβιβάστηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τριμερή συνάντηση στην Κύπρος με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Δευτέρα, 9 Μαρτίου, κατά την επιστροφή του στην Γαλλία.

Πριν επιβιβαστεί στο πλοίο, ο Μακρόν έκανε μια στάση στη Σούδα όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται ο Εμανουέλ Μακρόν να προτρέπει τους Γάλλους ναύτες να ψάλουν τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας. Στη συνέχεια, όλοι μαζί φαίνονται να κάθονται σε θέση προσοχής και να ψέλνουν τον ύμνο «La Marseillaise».

French President Emmanuel Macron led Sailors in the nation’s national anthem “La Marseillaise” in the hangar bay onboard the French nuclear-powered aircraft carrier FS Charles de Gaulle (R91), Monday off the coast of Crete, as the Charles de Gaulle and her Carrier Strike Group… pic.twitter.com/UiKP2SXkyT— OSINTdefender (@sentdefender) March 10, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέβασε βίντεο από τη στιγμή που στρατιωτικό ελικόπτερο τον μεταφέρει στο αεροπλανοφόρο.

À bord du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. pic.twitter.com/wK3aM3bIVY— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι ξανά ανάμεσά σας, πίσω σε αυτό το υπόστεγο στο Σαρλ ντε Γκωλ. Η Γαλλία είναι εδώ για να προστατεύσει τους δικούς της, να σταθεί στο πλευρό των συμμάχων και των φίλων της που δέχονται επίθεση και να συμμετάσχει σε αποστολές ζωτικής σημασίας. Θα προχωρήσουμε με ηρεμία. Η παρουσία σας αποδεικνύει τη δύναμη της Γαλλίας ως δύναμη ειρήνης στο πλευρό των φίλων της», ακούγεται να λέει στο πλήρωμα.