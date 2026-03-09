Εμανουέλ Μακρόν: Έφτασε στη Σούδα ο Γάλλος πρόεδρος – Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας (Βίντεο)

Στη Σούδα και την 115 Πτέρυγα Μάχης μετέβη το απόγευμα της Δευτέρας 9/3 ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Γαλλίας από την Κύπρο μετέβη στα Χανιά προκειμένου να βρεθεί στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τους δυο τους να έχουν συνομιλίες για λίγη ώρα. Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος μπήκε σε γαλλικό ελικόπτερο προκειμένου να επιθεωρήσει το «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Εμ. Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία και είπε ότι «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε».

Ο κ. Μακρόν σημείωσε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Η επίθεση με ντρόουν μας οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και την φρεγάτα» είπε και χαιρέτισε τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

Τέλος, είπε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ο σκοπός του είναι να σταματήσει η Χεσμπολάχ οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, και το Ισραήλ κατά του Λιβάνου.