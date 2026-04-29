Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της Μπανγκαλόρ

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας τοίχος ύψους 2,5 μέτρων κατέρρευσε σε νοσοκομειακό συγκρότημα της πόλης Μπανγκαλόρ στην Ινδία, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Από την κατάρρευση σκοτώθηκαν ένα παιδί και τέσσερις πλανόδιοι πωλητές, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, κάτοικοι του κρατιδίου Κεράλα, ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα, Ντ. Κ. Σιβακουμάρ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ταυτότητα ενός από τα θύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ατυχές συμβάν» χαρακτήρισε την κατάρρευση του τοίχου ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο εν λόγω νοσοκομείο.

Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα σήμερα: ξέσπασε καταρρακτώδης βροχή, με ισχυρούς ανέμους και χαλάζι σε ορισμένες περιοχές της πόλης. Η νεροποντή ανακούφισε κάπως τους κατοίκους από τη ζέστη, αλλά προκάλεσε και σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.