Πήλιο: 85χρονη τραυματίστηκε σοβαρά με αλυσοπρίονο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Πήλιο καθώς μια 85χρονη τραυματίστηκε βαριά ενώ εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με το Thenewspaper.gr η ηλικιωμένη χρησιμοποιούσε αλυσοπρίονο για να κόψει ξύλα, όταν –για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους– έχασε τον έλεγχο του εργαλείου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα δάχτυλα του ενός χεριού της.

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η αιμορραγία ήταν έντονη και υπήρχε φόβος ακόμη και για ακρωτηριασμό.

Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν άμεσα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη μεταφορά της για ιατρική φροντίδα. Η 85χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της και την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων.