Ο Λεκορνί αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των δύο αργιών από το σχέδιο του προϋπολογισμού του προκατόχου του για την περικοπή των δημοσιονομικού ελλείμματος και έτεινε χέρι προς την αριστερά, λίγες ώρες μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας.

«Αποφάσισα να αποσύρω την κατάργηση των δύο αργιών», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός σε online συνέντευξή του στον επαρχιακό Τύπο.

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέας διαβούλευσης για τις συντάξεις, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έδωσε την διαβεβαίωση ότι στηρίζεται στον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 2026 που ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις, του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

Οταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου για τις μεγάλες περιουσίες, τον επονομαζόμενο φόρο «Zucman» από το όνομα του οικονομολόγου Gabriel Zucman, όπως ζητά η γαλλική αριστερά, ο πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να εργασθεί για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Ωστόσο ζήτησε να δοθεί προσοχή στο επιχειρηματικό κεφάλαιο «διότι αυτό είναι που επιτρέπει την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης στην Γαλλία».