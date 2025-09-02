O Ερντογάν ζητά από τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν την άρνηση βίζας στους Παλαιστίνιους

Να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μην χορηγήσουν βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένο να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τις ΗΠΑ.

«Αυτή η απόφαση δεν συνάδει με τον σκοπό ύπαρξης των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αποστολή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι να συζητά παγκόσμια προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Η μη παρουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας χαροποιεί μόνο το Ισραήλ», τόνισε, προσθέτοντας: «Ήθελα να συζητήσω το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (…) Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του για το θέμα».

Ο Γκουτέρες δεν έχει προς το παρόν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι «ανακαλεί και αρνείται» να χορηγήσει ταξιδιωτικές θεωρήσεις «για μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής» (ΠΑ) ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την ετήσια συνάντηση, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεταξύ πολλών που έχουν καλέσει την Ουάσινγκτον να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση.