ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους

Οι διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα

Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους
Αναστασία Ξυδιά

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην ευρύτερη περιοχή του Μέντουλιν, στην Ίστρια της Κροατίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία σε ανακοίνωση της, έγραψε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα.

Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ