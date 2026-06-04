Κροατία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους
Οι διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα
Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην ευρύτερη περιοχή του Μέντουλιν, στην Ίστρια της Κροατίας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η αστυνομία σε ανακοίνωση της, έγραψε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους».
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα.
Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία.
πηγή στην Google
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