Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος αλλά η έρευνα συνεχίζεται – Τα επόμενα βήματα των Αρχών

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου μπορεί να αφέθηκε ελεύθερος μετά από 12 ώρες κράτησης ωστόσο οι έρευνες των Αρχών της Βρετανίας δεν σταματούν εκεί.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της για την υπόθεση όπου εμπλέκεται ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου καθώς θα μελετήσει όλα τα έγγραφα και τις συσκευές που κατάσχεσε σήμερα. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στο Sky News ο Άντριου Γκίλμορ, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Grosvenor Law.

«Θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα εξεταστούν πολύ προσεκτικά. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί ένας φάκελος και θα συγκροτηθεί από την αστυνομία, ο οποίος θα αξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία» ανέφερε. Αυτός ο φάκελος θα αποσταλεί στη συνέχεια στην Εισαγγελία του Στέμματος, πρόσθεσε.

«Οι δικηγόροι που εξετάζουν την υπόθεση CPS θα το εξετάσουν αυτό. Και από εκεί και πέρα ​​θα αποφασίσουν αν θα απαγγείλουν κατηγορίες ή όχι» υποστήριξε. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να διαρκέσει από έξι μήνες έως και ένα χρόνο, είπε, ανάλογα με την κλίμακα των αποδεικτικών στοιχείων.

Το χρονικό της σύλληψης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου

Την ολοκλήρωση των ερευνών της αστυνομίας στο Νόρφολκ για την καταγγελία πως ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικό υλικό στον Τζέφρι Έπστιν διαπράττοντας το αδίκημα της «κακοδιοίκησης σε δημόσια θέση», ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές. Έτσι γύρω στις 7 το βράδυ (τοπική ώρα) ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αδερφός του βασιλιά Καρόλου, αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα όπου από το πρωί έδινε τις δικές του εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον αποδίδονταν. Ο φωτογραφικός φακός τον αποθανάτισε στο πίσω μέρος ενός οχήματος την ώρα που έφευγε από το τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2001 ως το 2011 όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες της αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επισημαίνει επίσης ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επί του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η σύλληψη του Άντριου, ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα 66 γενέθλιά του, έγινε στις 8 το πρωί (τοπική ώρα) όταν περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή έφτασαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας και ζήτησαν από τον έκπτωτο πρίγκιπα να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

“Πολύ λυπηρή” η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε “πολύ λυπηρή” τη σύλληψη σήμερα του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες, μετά τις καταγγελίες για “παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων” που συνδέονται με την υπόθεση Έπστιν.

“Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως.

“Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Έπστιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα”, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον Έπστιν.