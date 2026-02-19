Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – Η στιγμή της αποχώρησης του από το αστυνομικό τμήμα

Ελεύθερος αφέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19/2 ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου από τις αστυνομικές Αρχές της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το Skynews ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομική κράτηση μετά από σχεδόν 12 ώρες, ενώ αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα του Άιλσαμ με όχημα. «Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση είναι σε θέση να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα. Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι αναζητήσεις μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί» ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο 66χρονος συνελήφθη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» μετά τις αποκαλύψεις των αρχείων Επστάιν που αφορά την διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στον Επστάιν κατά τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Andrew Mountbatten-Windsor pictured leaving police station in back of car following earlier arrest – live updates https://t.co/qX84Y56cj8 February 19, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία της Thames Valley επιβεβαίωσε ότι «συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ για υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» και ότι διενεργούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ, όπου βρίσκεται το Κάστρο του Γουίνδσορ, και στο Νόρφολκ, όπου ο αδελφός του Καρόλου διέμενε εντός βασιλικού κτήματος. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Έπσταϊν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.

Λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί η σύλληψη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ερωτηθείς για τον αδερφό του Βρετανού μονάρχη, δήλωνε στο BBC Breakfast ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του.

Βασιλιάς Κάρολος: “Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του”

Την πρώτη του δήλωση έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης 19/2 ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ σχετικά με τη σύλληψη του νεότερου αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του εκλιπόντα σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Πληροφορήθηκα με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με τον Αντριου Μαουντμπάτεν – Γουίδσορ και την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα», ανέφερε ο Κάρολος σε γραπτή ανακοίνωσή του και πρόσθεσε:

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και αρμόζουσα διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω ήδη πει, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας».

«Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να κάνω περαιτέρω σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκτελούμε το καθήκον και προσφέρουμε την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».

Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας για τη σύλληψη του Άντριου

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (misconduct in public office), και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει επί του παρόντος υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα προβούμε στη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: “Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, έχουμε πλέον κινήσει έρευνα σχετικά με την εν λόγω καταγγελία για κατάχρηση δημόσιας εξουσίας.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο”».