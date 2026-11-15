Ιράν: Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια μετά από την πρόσκρουση σε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ

Εκρήξεις έγιναν σε δύο δεξαμενόπλοια στα οποία ξέσπασε φωτιά, μετά από την πρόσκρουσή τους σε ναυτικές νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με μία ανακοίνωσε που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν, επικαλούμενα το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές και στα δύο πλοία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δεξαμενόπλοιων, την κατάσταση των πληρωμάτων τους ή την έκταση των ζημιών.

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Επίσης, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.