Ντόναλντ Τραμπ: Υπάρχει 25% πιθανότητα η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα να μην είναι επιτυχής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του τρεις τοποθεσίες για μια επόμενη πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με… τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες». Υπογράμμισε επίσης ότι «υπάρχει 25% πιθανότητα η συνάντηση αυτή να μην είναι επιτυχής».