Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί – Πάνω από 100 πλοία έχουν βυθιστεί»

Για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους στο Ιράν, τόσο στρατιωτικούς όσο και εμπορικούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιρανικό οπλοστάσιο έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι επιθέσεις με drones που εξαπολύονται από την Τεχεράνη έχουν μειωθεί κατά 95%.

«Έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν έχουν καταστραφεί, οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και η αντιαεροπορική τους τεχνολογία έχει «αποδεκατιστεί».

Όπως είπε, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «κάνουν αυτό που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια», επισημαίνοντας παράλληλα ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίδια ημέρα τρία εργοστάσια στο Ιράν όπου κατασκευάζονταν drones και πύραυλοι.

Αναφερόμενος στη σημασία της θαλάσσιας οδού των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι περίπου το 95% της ενέργειας που χρησιμοποιούν πολλές χώρες διέρχεται από την περιοχή, σημειώνοντας ότι, για τον λόγο αυτό, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα έπρεπε να συνδράμουν πιο ενεργά στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον έχει καταφέρει σημαντικά πλήγματα κατά του Ιράν, επιθυμεί στήριξη στην περιοχή, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για τη στάση ορισμένων συμμάχων που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αμερικανικές προσπάθειες.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως «η νέα πρόεδρος (Ντέλσι Ροντρίγκες) τα πηγαίνει πολύ καλά».