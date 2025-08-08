Ντόναλντ Τραμπ: Θα συναντηθώ σύντομα με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σύντομα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε: «Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Θα γινόταν νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που δυστυχώς πρέπει να ληφθούν. Ο Πούτιν θα ήθελε να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό» και πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει ο όρος «τελευταία ευκαιρία».