Ντόναλντ Τραμπ: «Τα αρχεία Επστάϊν με απαλλάσσουν», λέει στην πρώτη του αντίδραση μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τη νέα δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα τον απαλλάσσουν από οποιαδήποτε υπόνοια εμπλοκής.

Κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One προς τη Φλόριντα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του νέου υλικού από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων, λέγοντας ότι δεν είχε δει ο ίδιος τα έγγραφα, αλλά του είχαν μεταφέρει ότι «τον απαλλάσσουν» και μάλιστα είναι «το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν κάποιοι, η ριζοσπαστική αριστερά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν κοινωνικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το 2002 τον είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικό τύπο», παραδεχόμενος μάλιστα ότι είχε αδυναμία σε νεαρές γυναίκες. Μετά τον θάνατο του χρηματιστή το 2019, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαν επικοινωνήσει για περίπου 15 χρόνια.

Στα πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, emails ομοσπονδιακών ερευνητών από τον Αύγουστο του 2025, που αναφέρονται σε καταγγελίες για σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Έπσταϊν. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των αρχείων, οι καταγγελίες δεν επαληθεύτηκαν, ενώ πολλοί από τους καταγγέλλοντες κρίθηκαν αναξιόπιστοι.

Το όνομα του Τραμπ είχε εμφανιστεί και σε προηγούμενα δημοσιευμένα αρχεία, όπως τα αρχεία πτήσεων του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν μεταξύ 1993 και 1997. Οι αμερικανικές αρχές έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η αναφορά ενός ονόματος σε τέτοια έγγραφα δεν αποτελεί ένδειξη παρανομίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε κανένα αδίκημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του στο πλαίσιο της υπόθεσης.