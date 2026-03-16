Ντόναλντ Τράμπ: «Σύντομα θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν και οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα»

Νέες δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Το Ιράν έχει περιορίσει την πρόσβαση πλοίων στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, ενώ η Ουάσιγκτον καλεί άλλα κράτη να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στη δημοσιογράφο του PBS, Λιζ Λάντερς, αναφερόμενος τόσο στη σύγκρουση με την Τεχεράνη –η οποία έχει πλέον εισέλθει στη 17η ημέρα– όσο και στις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση.

«Απέφυγα να καταστρέψω κρίσιμες υποδομές»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι επέλεξε να μην πλήξει βασικές υποδομές της ιρανικής πρωτεύουσας, προκειμένου να αποφευχθούν μακροχρόνιες συνέπειες για τη χώρα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «άφησα πολλές υποδομές στην Τεχεράνη, γιατί αν τις καταστρέψεις, χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν… Μπορώ να καταστρέψω τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ώρα… αλλά αν το κάνω, θα χρειαστούν χρόνια για να ξαναχτιστούν και θα προκαλέσει μεγάλο τραύμα. Γι’ αυτό προσπαθώ να αποφύγω τέτοιου είδους ενέργειες».

Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ενεργειακή αγορά θα αντιδράσει άμεσα μόλις αποκλιμακωθεί η κρίση, σημειώνοντας πως «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει όλο αυτό».

Εκτίμηση για σύντομο τέλος του πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η σύγκρουση δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και –όπως είπε– η ιρανική πλευρά δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγίες για αποφυγή πλήγματος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι πριν από την αεροπορική επιχείρηση της Παρασκευής είχε δώσει σαφείς εντολές στο Πεντάγωνο να αποφευχθούν επιθέσεις σε βασικές πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδική αναφορά έκανε στο νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο φόρτωσης ιρανικού πετρελαίου. Από την περιοχή αυτή πραγματοποιείται περίπου το 90% των εξαγωγών της χώρας, γεγονός που την καθιστά κομβικής σημασίας για την οικονομία της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εντολή να κρατήσουν ασφαλή απόσταση από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε: «Τους είπα να κρατήσουν απόσταση περίπου εκατό γιάρδες από οτιδήποτε σχετίζεται με το πετρέλαιο», τονίζοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση «δεν πλησίασε καν» αυτές τις εγκαταστάσεις.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών στο μέλλον, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ενδέχεται να υπάρξουν και νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις του Ιράν, υπογραμμίζοντας: «θα το χτυπήσω ξανά – το είπα ξεκάθαρα: θα το καταστρέψω».