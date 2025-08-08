Ντόναλντ Τραμπ: Στις 15 Αυγούστου η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα

Στις 15 Αυγούστου θα γίνει όπως όλα δείχνουν η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Αναλυτικά:

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη Μεγάλη Πολιτεία της Αλάσκας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!