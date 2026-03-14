Ντόναλντ Τραμπ: «Σύντομα θα καταλάβουμε τα Στενά του Ορμούζ – Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του τόνισε ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταλάβουμε το Στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος του Πορθμού του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν το Πορθμό ανοιχτό και ασφαλές.

Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί.

Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε το Πορθμό του Ορμούζ να μην αποτελεί πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε το Πορθμό του Ορμούζ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.