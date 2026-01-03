Τραμπ: Παρακολούθησα τη σύλληψη του Μαδούρο λεπτό προς λεπτό – Μεταφέρονται μαζί με τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο “Fox & Friends Weekend” λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ έπληξαν τη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρόεδρος είπε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση από το Μαρ-α-Λάγκο. «Ήταν καταπληκτική η δουλειά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο», είπε ο Τραμπ για την ιστορική επιχείρηση.

“I felt like I was watching a TV show,” Trump said, adding that he observed the capture of Maduro directly from his residence at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/RFNvk8nTH7— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

Όταν ρωτήθηκε για τους επικριτές που εμφανίστηκαν τις ώρες που ακολούθησαν τις επιθέσεις, ο Τραμπ τους αγνόησε, λέγοντας ότι ήταν «αδύναμοι, ηλίθιοι άνθρωποι».

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του κατευθύνονται στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι στο ζευγάρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες στη Νέα Υόρκη και θα ταξιδέψουν στην πολιτεία με ελικόπτερο και πλοίο. «Σκότωσαν πολλούς ανθρώπους και πολλούς Αμερικανούς, ακόμη και ανθρώπους στην ίδια τους τη χώρα», λέει ο Τραμπ.

«Είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν τέλειος», λέει ο Τραμπ στο Fox News.

«Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος… ξαφνικά άνοιξε και είπαμε να πάμε», λέει. O πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι, όταν συνέλαβαν τον Μαδούρο, βρισκόταν «σε ένα σπίτι που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με σπίτι» με «συμπαγές ατσάλι ολόγυρα».

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν πιστεύει ότι σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, ο Τραμπ προσθέτει «μερικοί τύποι χτυπήθηκαν, αλλά επέστρεψαν και υποτίθεται ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν αεροπορικώς εκτός της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».