Ντόναλντ Τραμπ: Μειώνει κατά 700 άτομα τον αριθμό των πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μειώσει τον αριθμό των πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα κατά 700 άτομα, ανακοίνωσε σήμερα ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.

Ο Τραμπ ανέπτυξε φέτος χιλιάδες ένοπλους πράκτορες μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες. Ο Χόμαν είπε ότι αποσύρει ένα μέρος τους επειδή διαπιστώνει την «άνευ προηγουμένου» συνεργασία της υπηρεσίας με τους αιρετούς σερίφηδες της Μινεσότα, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι κομητειακές φυλακές.

Με την άμεση αποχώρηση των 700, θα απομείνουν περίπου 2.000 πράκτορες της ICE στη Μινεσότα. «Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία, σε τέτοιο επίπεδο με τις τοπικές αρχές», σημείωσε.

«Για να είμαι ξεκάθαρος, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές», πρόσθεσε.

Η αποχώρηση των πρακτόρων έχει άμεση ισχύ, ωστόσο ο Χόμαν δεν διευκρίνισε αν αφορά μόνο τη Μινεάπολη ή όλη την Πολιτεία της Μινεσότα.

Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που οδήγησε σε ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε κλίμα έντασης στην πόλη.

Ο Χόμαν σημείωσε επίσης ότι στα σχέδιά του είναι να εξοπλιστούν, σε πανεθνικό επίπεδο, όλοι οι πράκτορες της ICE με κάμερες σώματος, όμως προτεραιότητα προς το παρόν θα δοθεί σε εκείνους που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη.