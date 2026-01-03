Ντόναλντ Τραμπ για Πούτιν: «Σκοτώνει τόσους πολλούς ανθρώπους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι είχε πιστέψει αρχικά πως ο τερματισμός του πολέμου θα ήταν εύκολος.

“Δεν είμαι ενθουσιασμένος με τον Πούτιν. Σκοτώνει τόσους πολλούς ανθρώπους”, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη νυχτερινή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν συζήτησε με τον Πούτιν για τον Μαδούρο όταν οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική συνδιάλεξη για περισσότερες από δύο ώρες τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, λίγο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παλμ Μπιτς.

“Δεν μιλήσαμε ποτέ για τον Μαδούρο”, είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση αν εκείνος και ο Πούτιν είχαν συζητήσει για τον Βενεζουελάνο ηγέτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί πολύ από τις πληροφορίες ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν από τη χώρα στη διάρκεια “επιθετικών ενεργειών” από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάλεσε για άμεση απελευθέρωση του ζεύγους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Μαδούρο απέρριψε πολλές ευκαιρίες να φύγει από τη χώρα και πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από εβδομάδες θα μπορούσε να είχε κατευθυνθεί προς τη Ρωσία ή σε χώρες στενούς συμμάχους του.