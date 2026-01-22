Ντόναλντ Τραμπ: Εξαπέλυσε επίθεση στους «New York Times» για δημοσκόπηση που την χαρακτήρισε «ψεύτικη»

Σφοδρή επίθεση κατά των New York Times εξαπέλυσε σήμερα (22.01) ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη δημοσίευση δυσμενούς για τον ίδιο δημοσκόπησης του ινστιτούτου Siena Research Institute.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι σκοπεύει να εντάξει τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση σε μήνυση που έχει ήδη καταθέσει σε βάρος της εφημερίδας.

«Η δημοσκόπηση Times Siena, που ήταν πάντοτε εξαιρετικά αρνητική απέναντί μου, θα προστεθεί στη μήνυσή μου εναντίον των αποτυχημένων New York Times», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγορώντας την εφημερίδα για «ψέματα της ριζοσπαστικής αριστεράς» και «παρανομίες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση κατά των New York Times, στρεφόμενος εναντίον της εφημερίδας, τριών δημοσιογράφων της και ενός εκδοτικού οίκου.

Σε σειρά οργισμένων αναρτήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε συνολικά στις «ψευδείς», όπως τις χαρακτήρισε, δημοσκοπήσεις, αφήνοντας αιχμές ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως «εγκληματικές ενέργειες».

«Οι ψευδείς και δόλιες δημοσκοπήσεις θα έπρεπε, θεωρητικά, να είναι εγκληματικές πράξεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να μπει τέλος σε αυτό που χαρακτήρισε «απάτη των δημοσκοπήσεων».