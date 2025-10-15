Ντόναλντ Τραμπ: Επιβεβαίωσε πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε πρώτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.