Ντόναλντ Τραμπ: Επιβεβαίωσε πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα
Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.
Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε πρώτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.
