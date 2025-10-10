Ντόναλντ Τραμπ: Ακυρώνει το ραντεβού με τον Σι – Απειλεί με μαζική αύξηση των δασμών την Κίνα

Το δικό του μήνυμα κατά της Κίνας έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του.

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Xi σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ενώ απείλησε με την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών.

Αναλυτικά:

Μερικά πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Κίνα! Γίνονται πολύ εχθρικοί και στέλνουν επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους εξαγωγών σε κάθε στοιχείο παραγωγής που έχει να κάνει με τις Σπάνιες Γαίες και σχεδόν σε οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν, ακόμα κι αν δεν κατασκευάζεται στην Κίνα. Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, θα «φράξει» τις αγορές και θα κάνει τη ζωή δύσκολη για σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο, ειδικά για την Κίνα. Μας έχουν επικοινωνήσει και άλλες χώρες που είναι εξαιρετικά θυμωμένες με αυτή τη μεγάλη εμπορική εχθρότητα, η οποία προέκυψε από το πουθενά.

Η σχέση μας με την Κίνα τους τελευταίους έξι μήνες ήταν πολύ καλή, γεγονός που καθιστά αυτή την κίνηση στο εμπόριο ακόμη πιο εκπληκτική. Πάντα ένιωθα ότι παραμόνευαν και τώρα, όπως συνήθως, αποδείχθηκα σωστός! Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατήσει τον κόσμο «αιχμάλωτο», αλλά αυτό φαίνεται να ήταν το σχέδιό τους εδώ και αρκετό καιρό, ξεκινώντας με τους «Μαγνήτες» και άλλα Στοιχεία που έχουν συσσωρεύσει αθόρυβα σε μια κάπως μονοπωλιακή θέση, μια μάλλον δυσοίωνη και εχθρική κίνηση, για να μην πω περισσότερα. Αλλά και οι ΗΠΑ έχουν μονοπωλιακές θέσεις, πολύ ισχυρότερες και πιο εκτεταμένες από της Κίνας. Απλώς δεν επέλεξα να τις χρησιμοποιήσω, δεν υπήρχε ποτέ λόγος να το κάνω — ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ!

Η επιστολή που έστειλαν είναι πολλών σελίδων και περιλαμβάνει λεπτομέρειες, με μεγάλη ακρίβεια, για κάθε Στοιχείο που θέλουν να αποκρύψουν από άλλα Έθνη. Πράγματα που ήταν ρουτίνα δεν είναι πλέον καθόλου ρουτίνα. Δεν έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο Xi επειδή δεν υπήρχε λόγος να το κάνω. Αυτή ήταν μια πραγματική έκπληξη, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους ηγέτες του Ελεύθερου Κόσμου. Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Xi σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω. Οι κινεζικές επιστολές ήταν ιδιαίτερα ακατάλληλες, καθώς αυτή ήταν η Ημέρα που, μετά από τρεις χιλιάδες χρόνια χάους και συγκρούσεων, υπάρχει ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. Αναρωτιέμαι αν αυτή η χρονική στιγμή ήταν συμπτωματική; Ανάλογα με το τι λέει η Κίνα για την εχθρική «τάξη» που μόλις έχουν θέσει σε εφαρμογή, θα αναγκαστώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να αντισταθώ οικονομικά στην κίνησή τους. Για κάθε Στοιχείο που έχουν καταφέρει να μονοπωλήσουν, έχουμε δύο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έφτανε ως εδώ, αλλά ίσως, όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα, έχει έρθει η ώρα. Τελικά, αν και ενδεχομένως επώδυνο, θα είναι κάτι πολύ καλό, τελικά, για τις ΗΠΑ. Μία από τις πολιτικές που υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχουν πολλά άλλα αντίμετρα που επίσης εξετάζονται σοβαρά.