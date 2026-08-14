Σκάφος με 10 μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά της νήσου Φλεβών
Μεταφέρθηκαν σώοι στην μαρίνα Βουλιαγμένης
Ημιβύθιση σκάφους, σημαίας Τουρκίας, με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή 2 ΝΜ δυτικά της νήσου Φλεβών.
Στο σημείο μετέβησαν 2 πλοία του Λιμενικού και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού, σημαίας νήσων Κέιμαν, το οποίο περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.
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