Σκάφος με 10 μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά της νήσου Φλεβών

Ημιβύθιση σκάφους, σημαίας Τουρκίας, με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή 2 ΝΜ δυτικά της νήσου Φλεβών.

Στο σημείο μετέβησαν 2 πλοία του Λιμενικού και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού, σημαίας νήσων Κέιμαν, το οποίο περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό.

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Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.