DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος με 10 μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά της νήσου Φλεβών

Μεταφέρθηκαν σώοι στην μαρίνα Βουλιαγμένης

Σκάφος με 10 μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά της νήσου Φλεβών
DEBATER NEWSROOM

Ημιβύθιση σκάφους, σημαίας Τουρκίας, με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή 2 ΝΜ δυτικά της νήσου Φλεβών.

Στο σημείο μετέβησαν 2 πλοία του Λιμενικού και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού, σημαίας νήσων Κέιμαν, το οποίο περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη μαρίνα Βουλιαγμένης και είναι καλά στην υγεία τους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ