Νορβηγία: Συναγερμός στο Όσλο μετά από έκρηξη από χειροβομβίδα (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 23/9 καθώς σημειώθηκε έκρηξη στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας το Όσλο.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη φαίνεται να έγινε στην περιοχή Pilestredet στο κέντρο του Όσλο της Νορβηγίας, πιθανώς από ρίψη χειροβομβίδας.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m— OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να μείνουν μακριά από το σημείο λόγω πιθανής ύπαρξης μη εκραγέντων πυρομαχικών κοντά στο Parkveien.