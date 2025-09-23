iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νορβηγία: Συναγερμός στο Όσλο μετά από έκρηξη από χειροβομβίδα (Φωτογραφίες)

Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Νορβηγία: Συναγερμός στο Όσλο μετά από έκρηξη από χειροβομβίδα (Φωτογραφίες)
Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
UPD: 23:05

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 23/9 καθώς σημειώθηκε έκρηξη στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας το Όσλο.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη φαίνεται να έγινε στην περιοχή Pilestredet στο κέντρο του Όσλο της Νορβηγίας, πιθανώς από ρίψη χειροβομβίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να μείνουν μακριά από το σημείο λόγω πιθανής ύπαρξης μη εκραγέντων πυρομαχικών κοντά στο Parkveien.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ