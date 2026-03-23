Νιού Τζέρσεϊ: Εκκενώθηκε εκτάκτως το διεθνές αεροδρόμιο Newark – Αναφορές για καπνό στον πύργο ελέγχου

Σε έκτακτη εκκένωση του διεθνούς αεροδρομίου Newark στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, μετά από αναφορές για καπνό μέσα στον πύργο ελέγχου, προκαλώντας διακοπή των πτήσεων και καθυστερήσεις για εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Οι αξιωματούχοι της FAA δήλωσαν ότι το προσωπικό του πύργου ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο Newark αναγκάστηκε να εκκενώσει αμέσως, ενεργοποιώντας προσωρινή απαγόρευση απογείωσης και προσγείωσης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμιά της.

ALERT: Ground Stop at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



Intial reports indicate it's due to a burning smell and smoke from the control tower.



Staff have been evacuated. pic.twitter.com/Tjf69DEyZJ— Chyno News (@ChynoNews) March 23, 2026

Ένας εκπρόσωπος της FAA δήλωσε ότι δεν υπήρξε φωτιά και οι ελεγκτές εκκένωσαν τον πύργο ελέγχου εξαιτίας οσμής καμένου που προερχόταν από έναν ανελκυστήρα.

Η αναστάτωση σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά από ένα θανατηφόρο δυστύχημα στο LaGuardia Airport, όπου πτήση της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι.