New York Times: Ο νέος ανταγωνιστής του Πούτιν στην άσκηση ανεξέλεγκτης εξουσίας είναι ο Τραμπ

Σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και στις κινήσεις του ασκούν με ανάλυση τους οι New York Times.

Συγκεκριμένα, τον αποκαλούν ως τον «νέο ανταγωνιστή του Πούτιν στην άσκηση ανεξέλεγκτης εξουσίας» τονίζοντας μεταξύ άλλων τα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η Μόσχα γιόρτασε την καλή της τύχη τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ έθεσε σε κίνδυνο τη δυτική στρατιωτική συμμαχία με μια σταυροφορία για την κατάληψη της Γροιλανδίας. Ωστόσο, η άφιξη μιας συναλλακτικής Ουάσινγκτον που ασκεί ανεξέλεγκτη δύναμη στον κόσμο, λένε οι αναλυτές, θέτει επίσης προκλήσεις για τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Β. Πούτιν της Ρωσίας, ο οποίος έχει συνηθίσει να παίζει αυτόν τον ρόλο» αναφέρεται στο άρθρο για να συνεχίσει «Ο κ. Πούτιν έχει αποκτήσει γεωπολιτικό πλεονέκτημα εδώ και χρόνια, αξιοποιώντας επιθετικά τη ρωσική ισχύ στις παγκόσμιες υποθέσεις και αναλαμβάνοντας μεγάλα στρατιωτικά και μυστικά ρίσκα. Ένας Αμερικανός πρόεδρος που ενεργεί με τον ίδιο τρόπο ωφελεί τον κ. Πούτιν, εφόσον συμφωνούν, αλλά κατά τα άλλα απειλεί να περιορίσει την επιρροή του, επειδή η παγκόσμια στρατιωτική και οικονομική ισχύς της Ουάσιγκτον ξεπερνά αυτή της Ρωσίας, λένε οι αναλυτές.

Για σχεδόν 20 χρόνια, ο κ. Πούτιν πιέζει για το τέλος ενός «μονοπολικού κόσμου» που κυριαρχείται από την Ουάσινγκτον. Αλλά σε μια παγκόσμια αρένα χωρίς κανόνες, όπου κάθε έθνος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη δύναμή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερισχύουν από πολλές απόψεις της Ρωσίας. Η δύναμη που έχει επιδείξει ο κ. Τραμπ έναντι των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας που ασκούν τεράστια επιρροή σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κ. Πούτιν, σημείωσε η κα Χιλ. Ούτε η επιρροή του κ. Τραμπ στο παγκόσμιο εμπόριο μπορεί.

Μέχρι στιγμής, μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του κ. Τραμπ έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στη Μόσχα, καταδεικνύοντας τα οφέλη της προεδρίας του για το Κρεμλίνο.

Οι πρώτες του κινήσεις για την διάλυση της USAID, μιας μακροχρόνιας μαύρης καμπούρας του Κρεμλίνου, το κλείσιμο των χρηματοδοτούμενων από τις ΗΠΑ μέσων ενημέρωσης και την προώθηση φιλορωσικών ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη έχουν καταδείξει μια σαφή εγκατάλειψη των αμερικανικών πολιτικών που ενοχλούν τη Μόσχα εδώ και χρόνια. Η σύγκρουση του κ. Τραμπ με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας στο Οβάλ Γραφείο πέρυσι υπογράμμισε το σημείο αυτό, τονίζοντας την απέχθεια για τους Ευρωπαίους φιλελεύθερους που μοιράζονται οι ηγέτες στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Ο ενθουσιασμός στη Ρωσία έφτασε σε νέα επίπεδα την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο κ. Τραμπ απαίτησε τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας, και προώθησε τον μακροχρόνιο στόχο του κ. Πούτιν να διχάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο κ. Τραμπ απέσυρε την απειλή του να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία μετά την κατακόρυφη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ . Ωστόσο, το επεισόδιο αυτό πυροδότησε μια ανεπίλυτη κρίση εντός του ΝΑΤΟ, της στρατιωτικής συμμαχίας που ίδρυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους το 1949 για να περιορίσουν την επιρροή της Μόσχας στην Ευρώπη.

Ο κ. Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι αυτό που συνέβη στη Γροιλανδία δεν θα είχε καμία σημασία για τη Ρωσία και άφησε να εννοηθεί ότι ο κ. Τραμπ θα μπορούσε να καταλήξει σε μια συμφωνία για την αγορά της περιοχής. Ο κ. Πούτιν επιτέθηκε επίσης στη Δανία, έναν από τους μεγαλύτερους κατά κεφαλήν υποστηρικτές της Ουκρανίας, λέγοντας ότι η Κοπεγχάγη αντιμετώπισε την περιοχή σκληρά ως αποικία.

Από τότε που ο κ. Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο κ. Πούτιν έχει επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της άφιξης μιας κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον, η οποία είναι πιο φιλική προς το Κρεμλίνο, για να επιτύχει τους στόχους του στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος ηγέτης, λένε οι αναλυτές, φαίνεται αποφασισμένος να εξασφαλίσει τα οφέλη που θα αποκόμιζε για τη Μόσχα μια ανανεωμένη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον κ. Τραμπ, χωρίς να θυσιάσει τις βασικές του απαιτήσεις για την Ουκρανία.

Αυτό απαιτούσε την παραίτηση, όταν ο κ. Τραμπ έχει αγγίξει τα ρωσικά συμφέροντα σε άλλα μέρη του κόσμου.

Στις τρεις εβδομάδες από τότε που ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στη Βενεζουέλα και συνέλαβε τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο κ. Πούτιν δεν έχει ακόμη αναφέρει δημόσια το όνομα του ηγέτη της Βενεζουέλας. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία που διέσχιζε τον Ατλαντικό αυτόν τον μήνα, ο κ. Πούτιν δεν είπε τίποτα.

Ο Ρώσος ηγέτης έμεινε στην άκρη πέρυσι όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν επιθέσεις στο Ιράν, κάνοντας μια σκληρή δήλωση .

Ορκίστηκε αυτόν τον μήνα να υπερασπιστεί την κυριαρχία της Κούβας, αφού ο κ. Τραμπ διέκοψε τις προμήθειες πετρελαίου της Βενεζουέλας στο νησιωτικό έθνος και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ήταν «έτοιμη να πέσει». Δεν είναι σαφές, ωστόσο, αν ο κ. Πούτιν θα περάσει τον Λευκό Οίκο για να σώσει τον μακροχρόνιο σύμμαχο της Μόσχας, ειδικά αν ο κ. Τραμπ εξακολουθεί να μεσολαβεί στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Είναι ανάμεικτα τα πράγματα αν τα δει κανείς από την οπτική γωνία της Μόσχας», δήλωσε ο Τόμας Γκράχαμ, ο οποίος ηγήθηκε της πολιτικής για τη Ρωσία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους του νεότερου.

«Ναι, είναι καλό να βλέπουμε εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, και τη διάλυση αυτής της διατλαντικής συμμαχίας, την οποία η Ρωσία προσπαθεί να κάνει εδώ και δεκαετίες», είπε. «Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια ανησυχία για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αναπτύξουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, τις δικές τους οικονομικές δυνάμεις, σε όλο τον κόσμο σε μέρη με ρωσικά συμφέροντα».

Ο κ. Γκράχαμ είπε ότι σε έναν κόσμο όπου όλα έχουν να κάνουν με την ακατέργαστη ισχύ, ο κ. Πούτιν πρέπει να ανησυχεί για την ικανότητα της Ρωσίας να συμβαδίσει με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρώσος ηγέτης βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια πρόσκληση να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης » του κ. Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει να διαβρώσει την παγκόσμια δύναμη που ασκεί η Μόσχα με τη μόνιμη έδρα της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμως, ο κ. Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία μελετά το θέμα και δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γροιλανδία, ο κ. Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την αμερικανική επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σκοπεύει να σταματήσει εκεί και να παραχωρήσει την Ευρώπη ως ζώνη επιρροής της Μόσχας, σημείωσε ο κ. Γκράχαμ.

«Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με σφαίρες επιρροής στη σκέψη του Τραμπ», είπε ο κ. Γκράχαμ. «Ουσιαστικά παίρνεις όσα μπορείς να υπερασπιστείς».