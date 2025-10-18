Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: «Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας»

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Νετανιάχου: «Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας»
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Το γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, που παραμένει κλειστό από τον Μάιο 2024, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

