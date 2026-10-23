Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα χρειαστεί «εναλλακτική οικονομία» σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις, ιδίως τραπεζικές»

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα χρειαστεί «εναλλακτική οικονομία» σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων
DEBATER NEWSROOM

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτύξει μια «εναλλακτική οικονομία» σε περίπτωση επιβολής διεθνών κυρώσεων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πίεση που δέχεται από τον βασικό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις, ιδίως τραπεζικές», είπε ο Νετανιάχου σε ένα τοκ σόου που μεταδόθηκε από το ισραηλινό κανάλι Channel 10 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σήμερα, ενόψει των εκλογών της Τρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   «Πρέπει να προετοιμάσουμε μια εναλλακτική οικονομία, ικανή να λειτουργεί παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», πρόσθεσε.

   Στην ερώτηση αν αναφέρεται στο blockchain, την τεχνολογία αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφοριών που λειτουργεί χωρίς μεσάζοντα ή κεντρική αρχή, η οποία είναι πίσω από τα κρυπτονομίσματα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Απολύτως. Έχω ζητήσει να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο».

   Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν κατονόμασε τις χώρες από τις οποίες περιμένει να επιβάλουν κυρώσεις. Πρόσφατα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες επέβαλαν κυρώσεις σε προϊόντα που προέρχονται από εβραϊκούς οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αντιδρώντας στις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την οικοδόμηση νέων οικισμών.

   Ο Νετανιάχου παραμένει στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλν Τραμπ όμως στις ΗΠΑ του ασκείται κριτική μετά την καταστροφική επιχείρηση στη Γάζα, σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας.

   «Τελείωσε. Δεν είναι παρά θέμα χρόνου», πρόσθεσε, παραδεχόμενος ότι «ανησυχεί» για την αμερικανική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

   Ο κεντρώος πρώην πρωθυπουργός Γιαΐρ Λάπιντ, στέλεχος της αντιπολίτευσης σήμερα, σχολίασε ότι «ο Νετανιάχου παραδέχεται πλέον, με βάση τα δικά του λόγια, ότι αν η κυβέρνησή του αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια θα τελειώσει και το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει κυρώσεις που θα καταστρέψουν την οικονομία μας, θα προκαλέσουν ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών και θα προκαλούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές», ισχυρίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απείλησε επίσης πρόσφατα να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μιας χώρας που, απέναντι στις βαριές διεθνείς κυρώσεις, υιοθέτησε τα κρυπτονομίσματα και άλλους εναλλακτικούς οικονομικούς μηχανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία: 7 νεκροί και 34 τραυματίες – Πυροβολούσαν πιστούς σε κηδεία
ΔΙΕΘΝΗ

Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία: 7 νεκροί και 34 τραυματίες – Πυροβολούσαν πιστούς σε κηδεία

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένων πιστών στην επαρχία Καράκ. Δεκάδες τραυματίες, 27 υπό νοσηλεία και μεγάλη επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Γαλλία: «Ξεκάθαρα τρομοκρατικό έγκλημα» η επίθεση στο Παρίσι – Φόβοι για ισλαμοφοβικό κίνητρο
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: «Ξεκάθαρα τρομοκρατικό έγκλημα» η επίθεση στο Παρίσι – Φόβοι για ισλαμοφοβικό κίνητρο

Η γαλλική Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την έρευνα για την αιματηρή επίθεση στα δυτικά του Παρισιού. Ο υπουργός Εσωτερικών μιλά για τρομοκρατικό έγκλημα, ενώ εξετάζεται πιθανό ρατσιστικό κίνητρο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αχαΐα: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από τροχαίο – Βρήκαν αίματα στην άσφαλτο, αλλά όχι το δίκυκλο
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από τροχαίο – Βρήκαν αίματα στην άσφαλτο, αλλά όχι το δίκυκλο

Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται ένας 17χρονος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις Καμάρες Αιγίου, στην Αχαΐα. Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο του περιστατικού εντόπισαν ίχνη που παραπέμπουν σε τροχαίο ατύχημα, καθώς και αίματα […]