Σωτήρης Τσαφούλιας: «Έχω μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Αλ Πατσίνο – Αρνήθηκα επαγγελματική πρόταση που μου έκανε»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει δεχτεί για δουλειά εκτός Ελλάδας, καθώς και στις επαφές του με προσωπικότητες του Χόλιγουντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Νωρίς – νωρίς” το πρωί της Παρασκευής (23/10). Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός εξήγησε παράλληλα γιατί δεν θέλησε να προχωρήσει η αμερικανική εκδοχή της επιτυχημένης σειράς του «Έτερος Εγώ».

“Μου έχουν γίνει επαγγελματικές προτάσεις και από Αμερική και από Γαλλία αλλά δεν θα έφευγα ποτέ από την Ελλάδα. Δεν την καταλαβαίνω την ξενολαγνεία. Έχουμε μια χαρά Έλληνες ηθοποιούς, γιατί να πάω έξω; Αν σας πω πρόσωπα που μου έχουν πει να συνεργαστούμε, μέχρι και εγώ έπαθα σοκ”, είπε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

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“Με τον Ίαν ΜακΚέλεν έχουμε τσακωθεί για ένα έργο και έχουμε κλείσει τα τηλέφωνα με πολύ άσχημο τρόπο. Έχω έρθει κοντά με πολύ μεγαλύτερο όνομα και αυτός ήταν ο Αλ Πατσίνο. Είπα όχι για το remake του Έτερος Εγώ στην Αμερική. Είχαν κάνει πολύ Αμερικανιά το σενάριο και δεν μου άρεσε. Δεν είχα τη μαγκιά, είχα την πολυτέλεια να πω όχι”, αποκάλυψε κλείνοντας ο Σωτήρης Τσαφούλιας.