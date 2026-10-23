Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κόσμος στη συναυλία αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο

Με τον Γιάννη Κότσιρα, την Νατάσα Μποφίλιου και τη Μαρία Παπαγεωργίου να τραγουδούν μαζί τη «Θεσσαλονίκη» ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ η συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους, που ήταν αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο.

Χιλιάδες κόσμος πλημμύρισε την πλατεία και τραγούδησε τη «Ρόζα», το «Ερωτικό» (Με μια πιρόγα), το «Πάντα γελαστοί» και άλλα διαχρονικά τραγούδια του σημαντικού δημιουργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαέστρος ήταν ο στενός συνεργάτης του Θάνου Μικρούτσικου, Θύμιος Παπαδόπουλος, ο οποίος επιμελήθηκε και το πρόγραμμα

Την ξεχωριστή αυτή συναυλία, που είχε ελεύθερη είσοδο, διοργάνωσε ο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98, υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης.