Τραμπ: Πλήρης στήριξη στον Νετανιάχου ενόψει εκλογών – «Αν δεν αλλάξει το Ιράν, θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Κυριακή (18/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν.

Με εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξήρε την ηγεσία του Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε ισχυρό και θαρραλέο, συνδέοντας την υποστήριξή του με τη συνεργασία των δύο χωρών απέναντι στην Τεχεράνη.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έσπευσε να τον ευχαριστήσει δημόσια, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν την κοινή τους προσπάθεια.

Νετανιάχου: «Ευχαριστώ για την τεράστια υποστήριξή σας»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!», έγραψε χαρακτηριστικά.

הצביעו מחל 🇮🇱 https://t.co/snX1Xd4eXo— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 18, 2026

Η δημόσια ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιείται εννέα ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ.

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου υπήρξε σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής»

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου σημαντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη στάση του απέναντι στο Ιράν.

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«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, αλλά και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε την αντιισραηλινή και αντιαμερικανική ρητορική της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική ηγεσία αποτελεί διαχρονική απειλή για τις δύο χώρες.

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Η προειδοποίηση προς το Ιράν: «Σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Τραμπ προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές αναφορές για το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι η χώρα έχει υποστεί εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική καταστροφή.

«Θα ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να είχε εφαρμόσει αυτή την απειλητική φράση, αλλά έχουν καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, και αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», ανέφερε.

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Η τοποθέτηση αυτή συνιστά νέα προειδοποίηση της αμερικανικής ηγεσίας προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, η Αμερική θα αναλάβει την αποστολή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε ευθέως τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Νετανιάχου με την έκβαση των ισραηλινών εκλογών.

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«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, επαίνεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τη στάση του απέναντι στις πολιτικές πιέσεις που έχει αντιμετωπίσει.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ», ανέφερε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έχει παρακολουθήσει τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, υποστηρίζοντας πως, αντί να υποχωρήσει υπό την πίεση, έγινε ακόμη ισχυρότερος.

«Η πλήρης και απόλυτη στήριξή μου στον Μπίμπι Νετανιάχου»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε με κατηγορηματικό τρόπο την εκλογική του υποστήριξη.

«Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ», έγραψε.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε το μήνυμά του με τη φράση:

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»

Στις 27 Οκτωβρίου οι εκλογές στο Ισραήλ

Η δημόσια υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες στις 27 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς μέχρι πρόσφατα είχε αποφύγει να εκφράσει ρητά την υποστήριξή του στον Νετανιάχου.

Πλέον, με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ παίρνει δημόσια θέση υπέρ του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναδεικνύοντας τη συνεργασία τους στο ζήτημα του Ιράν ως βασικό επιχείρημα της υποστήριξής του.