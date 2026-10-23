Μίλτος Τεντόγλου: Η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του – “Με κάνει χαρούμενο και περνώ πολύ καλά να παίζω video games”

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Face off» με τον Ντέμη Νικολαΐδη, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πώς επιλέγει να περνά τον ελεύθερο χρόνο του εκτός προπονήσεων, αλλά και για τη σύντροφό του, Πηνελόπη Γκιώνη.

“Με κάνει χαρούμενο και περνώ πολύ καλά να παίζω video games. Στην Πηνελόπη δεν αρέσει που παίζω. Σε ποιον αρέσει; Να πω κάτι προς υπεράσπιση μου, παρόλο που θα με βρίσει, αλλά της λέω συνέχεια να παίξουμε μαζί”, είπε αρχικά ο Μίλτος Τεντόγλου.

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“Προτιμώ να φάω το γλυκάκι μου και να πιώ ό,τι θέλω, παρά να το κάνω με το ζόρι”, κατέληξε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ποια είναι η Πηνελόπη Γκιώνη

Η Πηνελόπη Γκιώνη είναι μια νεαρή και ταλαντούχα αθλητικογράφος που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο. Με το πάθος της για τον αθλητισμό, έχει καλύψει σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η αγάπη της για τον στίβο την έφερε κοντά στον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς και οι δύο μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Η σχέση του Μίλτου Τεντόγλου και της Πηνελόπη Γκιώνη ξεκίνησε στα στάδια, όπου η νεαρή δημοσιογράφος κάλυπτε τις αθλητικές δραστηριότητες του πρωταθλητή. Το κοινό τους παθός για τον αθλητισμό στάθηκε η αφορμή για να έρθουν πιο κοντά και να αναπτύξουν μια βαθιά σχέση.

Το ζευγάρι αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς, καθώς ο Μίλτος, με τις αθλητικές του επιτυχίες, και η Πηνελόπη, με το ταλέντο της στη δημοσιογραφία, αποτελούν ένα δυναμικό δίδυμο που δείχνει ότι ο έρωτας και ο αθλητισμός μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από την αμοιβαία υποστήριξη και τον θαυμασμό. Ο Μίλτος έχει δηλώσει δημόσια πόσο σημαντική είναι η Πηνελόπη στη ζωή του και πόσο τον στηρίζει σε κάθε του βήμα. Από την άλλη, η Πηνελόπη είναι πάντα εκεί για να τον χειροκροτήσει και να τον ενθαρρύνει με την παρουσιάσεις στις αθλητικές διοργανώσεις που εκείνος συμμετέχει.