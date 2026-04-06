Νετανιάχου: “Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν”
Μίλησε για την εξόντωση δύο ανώτερων αξιωματούχων του καθεστώτος
“Με πλήρη ισχύ θα συνεχίσουν τα χτυπήματα οι δυνάμεις του Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν” υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το μεσημέρι της Δευτέρας σε ανάρτηση του.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε στην εξόντωση του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), Ματζίντ Χαντέμι, από τον ισραηλινό στρατό.
Στην ίδια ανάρτηση μίλησε και για την εξόντωση του Γιαζντάν Μιρ, γνωστού με το προσωνύμιο Σαρντάρ Μπαγκερί, ο οποίος ηγείτο της μυστικής Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς των IRGC, χαρακτηρίζοντάς τον «υπεύθυνο για επιθέσεις κατά Εβραίων και Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο».
«Όποιος ενεργεί για να δολοφονήσει τους πολίτες μας, όποιος κατευθύνει την τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ, όποιος οικοδομεί τον ιρανικό άξονα του κακού — το αίμα του βαραίνει τον ίδιο.
Δρούμε με ισχύ και αποφασιστικότητα και θα φτάσουμε σε οποιονδήποτε επιδιώκει να μας βλάψει», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
