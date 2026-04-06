Νετανιάχου: “Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν”

“Με πλήρη ισχύ θα συνεχίσουν τα χτυπήματα οι δυνάμεις του Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν” υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το μεσημέρι της Δευτέρας σε ανάρτηση του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε στην εξόντωση του επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), Ματζίντ Χαντέμι, από τον ισραηλινό στρατό.

Στην ίδια ανάρτηση μίλησε και για την εξόντωση του Γιαζντάν Μιρ, γνωστού με το προσωνύμιο Σαρντάρ Μπαγκερί, ο οποίος ηγείτο της μυστικής Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς των IRGC, χαρακτηρίζοντάς τον «υπεύθυνο για επιθέσεις κατά Εβραίων και Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο».

«Όποιος ενεργεί για να δολοφονήσει τους πολίτες μας, όποιος κατευθύνει την τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ, όποιος οικοδομεί τον ιρανικό άξονα του κακού — το αίμα του βαραίνει τον ίδιο. עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה.



חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל.



בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.



April 6, 2026

Δρούμε με ισχύ και αποφασιστικότητα και θα φτάσουμε σε οποιονδήποτε επιδιώκει να μας βλάψει», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.