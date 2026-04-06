Φρουροί της Επανάστασης: Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν

Σε επιβεβαίωση θανάτων ανώτατων αξιωματούχων από αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό προχώρησε το καθεστώς του Ιράν μέσω του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ειδικότερα, ο υποστράτηγος Χαντεμί σκοτώθηκε στο Ιράν τα ξημερώματα ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars. Η κηδεία του θα ανακοινωθεί αργότερα.

Ο Χαντεμί διετέλεσε επικεφαλής του Οργανισμού Προστασίας Πληροφοριών και του Οργανισμού Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης. رئیس سازمان اطلاعات سپاه به شهادت رسید



🔹سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از شهادت "سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی" رئیس مقتدر و فرهیخته "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" خبر داد و تاکید کرد:

April 6, 2026

Επίσης, το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Σαρντάρ Μπαγκέρι, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ λέει ότι ενημερώθηκε για την επίθεση κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Οι ηγέτες του Ιράν ζουν με το αίσθημα του διωγμού. Θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε έναν προς έναν», λέει ο Katz.