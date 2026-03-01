Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες»

Το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τους Ιρανούς πολίτες

Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απειλεί με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «τρομοκρατικού καθεστώτος» στο Ιράν, σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του που ανήρτησε στα social media. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ynet, ο Νετανιάχου επιστράτευσε τεχνητή νοημοσύνη για την αναπαραγωγή της φωνής του, ενώ χθες το βράδυ μετέφερε το ίδιο μήνυμα σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση στα εβραϊκά.

Ο Νετανιάχου λέει στα πέρσικα: «Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να απελευθερωθεί ο γενναίος λαός του Ιράν από τα δεσμά της τυραννίας» προτρέποντας τους: «Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί».

«Αυτή είναι μια ευκαιρία που έρχεται μόνο μία φορά σε κάθε γενιά», λέει. «Μην μένετε άπραγοι, γιατί η στιγμή σας θα έρθει σύντομα».

«Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε το έργο, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που έχει πικράνει τη ζωή σας», λέει, καλώντας τις εθνοτικές ομάδες του Ιράν να ενωθούν για να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Βίντεο από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου:

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου μοιράστηκε βίντεο από τη χθεσινή συνάντησή του με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας και υπουργούς την πρώτη βραδιά του πολέμου με το Ιράν.

