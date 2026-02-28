«Νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ – Παρουσιάστηκαν σε Νετανιάχου και Τραμπ οι φωτογραφίες από τη σορό του» λένε οι Ισραηλινοί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε ή όχι μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ σύμφωνα με το Channel 12.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε Ισραηλινός αξιωματούχος η σορός του βρέθηκε στα ερείπια του σπιτιού του μετά τους βομβαρδισμούς και οι φωτογραφίες του νεκρού ηγέτη του Ιράν παρουσιάστηκαν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος σε Μέσα Ενημέρωσης και μετέφερε οι Times Of Israel ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν σήμερα το πρωί.

Παράλληλα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον φαίνεται να δήλωσε σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή το Σάββατο. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Axios ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, σύμφωνα με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Νετανιάχου: Πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με διάγγελμα του στάθηκε στην κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν το Σάββατο 28/2.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως «χτυπήσαμε και καταστρέψαμε το συγκρότημα του Χαμενεΐ. Αυτός ο τύραννος δεν φαίνεται να υπάρχει πια». Κάπως έτσι με αυτά τα λεγόμενα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, κορυφώνεται το θρίλερ αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ είναι στη ζωή.

Ο Νετανιάχου είπε παράλληλα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί και ζητά υπομονή. Λέει ότι το Ισραήλ έχει «μια συμμαχία για την ειρήνη και μια συμμαχία για τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι αυτός ο πόλεμος θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη», ενώ δήλωσε ότι σκοτώθηκαν διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι αξιωματούχοι των πυρηνικών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε μάλιστα το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες του Ιράν ότι «η υποστήριξη και η βοήθεια που ζητήσατε έχουν φτάσει… τώρα είναι η ώρα σας».

«Σύντομα θα έρθει η στιγμή σας», λέει, «η στιγμή που θα πρέπει να βγείτε στους δρόμους με τις μάζες σας, να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο της ανατροπής του καθεστώτος της φρίκης που πικραίνει τις ζωές σας».

Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την «ιστορική του ηγεσία». «Είναι ένας ηγέτης που κρατάει τον λόγο του», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ιράν: 30 βόμβες λέγεται ότι έπεσαν στο κτήμα του Χαμενεΐ

Τα αρχικά πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν σήμερα το πρωί φέρεται να στόχευσαν περίπου 30 βασικούς ηγέτες του ιρανικού καθεστώτος και στρατιωτικούς αρχηγούς, με επικεφαλής τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί ευρέως ότι ισχυρίστηκαν ότι ο Χαμενεΐ πιθανότατα σκοτώθηκε — σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιχείρησε άμεσα να σκοτώσει έναν εν ενεργεία αρχηγό ενός κυρίαρχου κράτους — αλλά δεν υπήρξε επίσημο ισραηλινό σχόλιο σχετικά με αυτό. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός «από όσο γνωρίζω».

Ένα ρεπορτάζ του Channel 12, το οποίο δεν ανάγεται σε πηγές, αναφέρει ότι το Ισραήλ, έχοντας συντονιστεί με τις ΗΠΑ, έριξε περίπου 30 βόμβες στο συγκρότημα του Χαμενεΐ και ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν υπόγεια στην τοποθεσία, αλλά όχι σε ένα από τα δύο βαθύτερα καταφύγια που μόνο αμερικανικές βόμβες θα μπορούσαν να είχαν διαπεράσει. Το ρεπορτάζ ισχυρίζεται επίσης ότι σκοτώθηκε ο στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, καθώς και μη κατονομαζόμενα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι το συγκρότημα καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό.

Η Χεζμπολάχ είχε απειλήσει προηγουμένως να εμπλακεί στις μάχες εάν ο Χαμενεΐ γινόταν στόχος.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan του Ισραήλ αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ — ο οποίος πολλοί αναμενόταν να διαδεχθεί τον πατέρα του — έχει επίσης δολοφονηθεί.

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αζίζ Νασιρζαντέχ σκοτώθηκαν στις επιδρομές. Στόχος ήταν επίσης ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως και οι βασικοί αρχηγοί των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, το δελτίο ειδήσεων του Channel 12 αναφέρει τώρα ότι ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, έγινε στόχος, όπως και ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Χαμενεΐ, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Ο Αλί Σαμχανί, πρώην αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και αρχηγός του ιρανικού στρατού, έγινε επίσης στόχος και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές του Iran International, σκοτώθηκε. Το Ισραήλ τον είχε στοχεύσει στον πόλεμο του περασμένου Ιουνίου και αρχικά πίστευε ότι τον είχε σκοτώσει.

Στόχος ήταν επίσης ο Esmail Qaani, επικεφαλής της δύναμης al-Quds του IRGC, και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας του IRGC, Majid Mousavi, ο οποίος επιβλέπει τις επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Συνολικά, περίπου 30 βασικοί ηγέτες του καθεστώτος και στρατιωτικοί διοικητές έγιναν στόχος των αρχικών ισραηλινών επιδρομών, αναφέρει το Channel 12, αναφέροντας ίσως υπερβολικά ότι «30 έγιναν στόχος σε 30 δευτερόλεπτα».