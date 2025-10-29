Νετανιάχου: Θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο

Υπό το φως των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της ισχύουσας εκεχειρίας από τη Χαμάς και της σύντομης αντίδρασης του Ισραήλ χθες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η «ευθύνη ασφαλείας του Ισραήλ για τις δυνάμεις μας και την ελευθερία δράσης μας» στη Λωρίδα γίνεται αποδεκτή από τους εταίρους του Ισραήλ.

Επισκεπτόμενος το αμερικανο-ισραηλινό αρχηγείο της πολυεθνικής δύναμης που επιβλέπει την εκεχειρία στη Γάζα, στο Κιριάτ Γκατ, ο Νετανιάχου εξηγεί ότι το Ισραήλ «θέλει να διασφαλίσει ότι ο στόχος που συμφωνήθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ και εμένα, με τη συγκατάθεση των άλλων – ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας – θα επιτευχθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σταδιακά, μαζί με άλλα στοιχεία του σχεδίου», λέει, στέκοντας δίπλα στον Διοικητή της CENTCOM των ΗΠΑ, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, που βρίσκεται σε επίσκεψη.

«Υπάρχει μια πραγματική κοινή προσπάθεια εδώ, διατηρώντας την ασφάλειά μας στα χέρια μας, για να επιτύχουμε αποτελέσματα που ίσως κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε – αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε», λέει ο Νετανιάχου. «Ο Πρόεδρος Τραμπ το είπε απλά: Είτε θα το πετύχουμε με τον εύκολο τρόπο – όπως ελπίζουμε – είτε με τον δύσκολο. Αλλά θα πετύχουμε αυτό που είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε».

Ο Νετανιάχου συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον σύνδεσμο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων με τον Διοικητή του Κέντρου Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού, Υποστράτηγο Γιακί Ντολφ, τον διευθυντή του Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, και ανώτερους αξιωματικούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.