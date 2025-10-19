Νετανιάχου: Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού που σκοτώθηκαν σε επίθεση στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στις οικογένειες των δύο στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού που σκοτώθηκαν στην «τραγική» επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων εναντίον στρατευμάτων στη νότια Γάζα σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Οι νεκροί στρατιώτες ήταν ο Ταγματάρχης Γιανίβ Κούλα, 26 ετών, διοικητής λόχου στο 932ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Nahal, και ο Επιλοχίας Ιτάι Γιαβέτζ, 21 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στο πρόγραμμα Erez της ταξιαρχίας. Και οι δύο ήταν κάτοικοι της κεντρικής πόλης Μοντιίν.

«Ο Γιανίβ και ο Ιτάι πολέμησαν γενναία εναντίον των δολοφόνων της Χαμάς για να προστατεύσουν την ασφάλεια του Ισραήλ. Το θάρρος και ο ηρωισμός τους θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένοι στις καρδιές μας», είπε ο πρωθυπουργός.

Εύχεται επίσης «ταχεία ανάρρωση» στους τρεις στρατιώτες που τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό.