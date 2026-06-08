Νετανιάχου προς Τραμπ: Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του να αμυνθεί «όποτε είναι απαραίτητο»

Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα «όποτε είναι απαραίτητο», διεμήνυσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον απόηχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν, εν είδει αντιποίνων για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα του, παρά τις αντιδράσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις από τον Λίβανο και το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, χωρίς να αναλάβουμε δράση. Αυτό δεν συνέβη και δεν πρόκειται να συμβεί. Όχι κατά τη διάρκεια της θητείας μου», ανέφερε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμύνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο», τόνισε ο Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον ισραηλινό λαό. «Σας το λέω, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ», συμπλήρωσε.