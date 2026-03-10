Νετανιάχου προς ιρανικό λαό: Οι επόμενες μέρες θα φέρουν την ευκαιρία να απελευθερωθείτε, να είστε έτοιμοι

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με νέο μήνυμα στον ιρανικό λαό είπε ότι το Ισραήλ σύντομα θα «δημιουργήσει τις συνθήκες» για να «καταλάβουν το πεπρωμένο τους».

«Λαέ του Ιράν», έγραψε στα αγγλικά στον λογαριασμό του στο X προσθέτωντας: «Διεξάγουμε έναν ιστορικό πόλεμο για την ελευθερία. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να ανατρέψετε το καθεστώς του Αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας».

«Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπάμε τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ», ανέφερε ο Νετανιάχου, υπόσχοντας ότι «θα συνεχίσουμε να χτυπάμε με αυξανόμενη δύναμη τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες».

People of Iran,



We are waging a historic war for liberty.



This is a once in a lifetime opportunity for you to remove the Ayatollah regime and gain your freedom.



Together with the United States, we are hitting the Tyrants of Teheran harder than ever.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

Ο Νετανιάχου είπε ότι «τις επόμενες ημέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να κατανοήσετε το πεπρωμένο σας». «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η στιγμή πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη», έγραψε. «Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!».