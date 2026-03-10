Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Νετανιάχου προς ιρανικό λαό: Οι επόμενες μέρες θα φέρουν την ευκαιρία να απελευθερωθείτε, να είστε έτοιμοι

Το μήνυμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ

Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με νέο μήνυμα στον ιρανικό λαό είπε ότι το Ισραήλ σύντομα θα «δημιουργήσει τις συνθήκες» για να «καταλάβουν το πεπρωμένο τους».

«Λαέ του Ιράν», έγραψε στα αγγλικά στον λογαριασμό του στο X προσθέτωντας: «Διεξάγουμε έναν ιστορικό πόλεμο για την ελευθερία. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να ανατρέψετε το καθεστώς του Αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας».

«Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπάμε τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ», ανέφερε ο Νετανιάχου, υπόσχοντας ότι «θα συνεχίσουμε να χτυπάμε με αυξανόμενη δύναμη τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες».

Ο Νετανιάχου είπε ότι «τις επόμενες ημέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να κατανοήσετε το πεπρωμένο σας». «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η στιγμή πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη», έγραψε. «Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!».

