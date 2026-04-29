Διαψεύδει ότι ο Νετανιάχου θα επισκεφτεί την Ουάσινγκτον το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ

Το γραφείο του πρωθυπουργού διαψεύδει τις αναφορές ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει ταξίδι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, τονίζουν στους Times of Israel ότι «δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια προς το παρόν».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προσκαλέσει τον Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν στον Λευκό Οίκο, αν και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί κάποια επίσκεψη.