Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: “Τέρμα το καλό παιδί – Φερθείτε έξυπνα σύντομα”

Μήνυμα στο Ιράν στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, λέγοντας ότι “δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του και ότι δεν ξέρει πώς να υπογράψει μια μη- πυρηνική συμφωνία“.

«Καλύτερα να φερθούν έξυπνα σύντομα» καταλήγει το λιτό μήνυμα που συνοδεύεται από μία εντυπωσιακή φωτογραφία AI με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα όπλο και από πάνω την φράση «Δεν θα είμαι πια ο καλός της υπόθεσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο πρόσφατη πρόταση που φέρεται να έκανε η Τεχεράνη για να τερματιστεί το αδιέξοδο συζητήθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Τραμπ και τους κυριότερους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν πληροφορίες του CNN και της Wall Street Journal κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί σε συνεδρίαση τη Δευτέρα πως δεν υπάρχει σχεδόν καμιά πιθανότητα να δεχτεί την ιρανική πρόταση.

Η Τεχεράνη απαίτησε η Ουάσιγκτον να αποκηρύξει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις» που προβάλλει, κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι «σε θέση πλέον να υπαγορεύουν πολιτικές σε ανεξάρτητα έθνη».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios—το αναμετέδωσε αξιοσημείωτα το πρακτορείο IRNA—η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιρά, στοχεύοντας στα ταμεία του καθεστώτος σε μια υψηλού κινδύνου προσπάθεια να επιβάλει μια πυρηνική συνθηκολόγηση που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό.