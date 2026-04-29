Νίκος Οικονομόπουλος: «Δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή μου»

Στο ΣΕΦ βρέθηκε χθες, Τρίτη (28/04), το βράδυ ο Νίκος Οικονομόπουλος ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μονακό.

Στο γήπεδο ο γνωστός τραγουδιστής συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» όπου δήλωσε: «Ολυμπιακός είμαι! Θα αλλάξουμε ομάδα; Θα αλλαξοπιστήσουμε;».

Έπειτα ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Δεν γελάω με τα δημοσιεύματα που γράφουν για μένα, δεν δίνω σημασία, ούτε προσπαθώ να απασχολώ».

Ο τραγουδιστής είχε ξεκαθαρίσει πριν από μερικούς μήνες πως, παρά τα διάφορα δημοσιεύματα και φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν, η σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη παραμένει φιλική.

Οι δύο τους γνωρίζονται από την παιδική της ηλικία, ενώ η Μελίνα έχει βρεθεί αρκετές φορές στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο γνωστός τραγουδιστής. Αυτές οι επισκέψεις φαίνεται πως στάθηκαν αφορμή για να αναπτυχθούν σχόλια και εικασίες γύρω από μια πιθανή ερωτική σχέση, οι οποίες ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή μου. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δεν θα κρύψω κάτι» είχε πει προ μηνών ο Νίκος Οικονομόπουλος.