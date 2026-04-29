Europol: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαμούθ» – Επενδυτική απάτη ύψους 50 εκατ. ευρώ με θύματα και στην Ελλάδα

Τέλος στη δράση ενός πολυδαίδαλου διεθνούς κυκλώματος επενδυτικής απάτης έβαλε η Europol, σε συνεργασία με τις αλβανικές και αυστριακές Αρχές.

Η οργάνωση, που είχε ως «ορμητήριο» τηλεφωνικά κέντρα (call centers) στην Αλβανία, κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους και πολλούς Έλληνες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Europol την Τετάρτη (29/04/2026), η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε:

Στη σύλληψη 10 ατόμων, φερόμενων ως μελών της σπείρας

Στην κατάσχεση περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά

Στον εντοπισμό και την παύση λειτουργίας των παράνομων τηλεφωνικών κέντρων στα Τίρανα

Η μέθοδος της «γλωσσικής παγίδας»

Το κύκλωμα λειτουργούσε με άκρως επαγγελματική δομή, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ως το βασικό εργαλείο χειραγώγησης. Οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματα μέσω απατηλών διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη έπαιρναν οι «σύμβουλοι επενδύσεων» από τα call centers. Οι τηλεφωνητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των 6-8 ατόμων, κάθε ομάδα στόχευε συγκεκριμένες χώρες, μιλώντας άπταιστα Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Η γνώση της μητρικής γλώσσας των θυμάτων ήταν το «κλειδί» για να κάμψουν τις αντιστάσεις τους και να τους πείσουν να μεταφέρουν υπέρογκα χρηματικά ποσά σε ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες.

Διεθνής συνεργασία

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από σωρεία καταγγελιών στην Αυστρία, καθώς μεγάλος αριθμός θυμάτων εντοπίστηκε στη Βιέννη. Η Europol υπογράμμισε ότι οι δράστες εκμεταλλεύονταν την ψυχολογία των πολιτών, παρουσιάζοντας κατασκευασμένες επενδυτικές ευκαιρίες που έμοιαζαν απόλυτα ρεαλιστικές.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και την ανάγκη για αυξημένη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές «συμβουλές» για γρήγορα κέρδη, ακόμη και όταν αυτές γίνονται στην ελληνική γλώσσα.